إصابة 4 جنود مصريين بإطلاق نار على كمين بالوادي الجديد جنوب مصر

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "4 من جنود ​الشرطة المصرية​ أصيبوا ب​إطلاق نار​ على كمين بمحافظة الوادي الجديد في جنوب مصر"، موضحةً أن "مجموعة مسلحة اقتربت من الكمين في ​سيارة​ رباعية الدفع وأطلقت النيران على الكمين، مما أدى إلى سقوط المصابين من الشرطة المصرية".

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