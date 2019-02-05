محافظ القليوبية يناقش إنشاء موقف متعدد الطوابق بشبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة إنشاء موقف متعدد الطوابق بشبين القناطر، لخدمة أهالي المدينة ولتسيير الحركة المرورية وإيجاد فرص عمل للشباب.

جري الاتفاق على إنشاء محلات تجارية بالموقف، وجراج عمومي للسيارات، وطالب المحافظ سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.

وكلف المحافظ الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية والقانونية للبدء في تنفيذ المشروع فورا، والانتهاء منه لخدمة أهالي المدينة واستغلال الأرض المهدرة منذ فترة طويلة، ومنع انتشار المواقف العشوائية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من دراسة الجدوى سيجري توفير التمويل المالي للمشروع وإسناده لاحدى شركات المقاولات لتنفيذه.