بمنطقة "السحر والجمال".. ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية)، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، اليوم الثلاثاء، من توجيه حمالتها الأمنية لاستهدفت منطقة "السحر والجمال" الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ المنطقة مكاناً لترويج المواد المخدرة.

أسفرت جهود مجموعات العمل، عن ضبط 8 من العناصر الإجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتبين أن من بين المضبوطين كلا من "عبدالرحمن.م.م" 39 سنة، عاطل و"عارف.ح.م" 28 سنة، عاطل، و "إسلام.م.إ" 25 سنة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم وذلك أثناء تواجدهم بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق بلبيس العاشر وبحوزتهم كيلو جرام هيروين وبندقية آلية بخزينتها 7 طلقات و2 ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة.

وضبط "وليد.ص.ى" 32 سنة، عاطل بحوزته 100جرام هيروين، و"حسين.ع.ف" 26 سنة، عاطل بحوزته 35 جرام هيروين، و"عبدالله.س.س" 20 سنة، أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 100 جرام هيروين، و"معتز.ع.ص" 24 سنة بحوزته 50 جرام هيروين، و"مصطفى.و.ط" 29 سنة بحوزته 50 جرام هيروين.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل القوات جهودها لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.