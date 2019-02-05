تسوية نزاع قطاع الأعمال مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي أرض الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

شهد وزيرا قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق تسوية ودية بين بنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأنهت الاتفاقية منازعات قضائية استمرت 15 عامًا بين بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وشركة النصر للتصدير والاستيراد تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة العامة للأعمال الهندسية (تحت التصفية) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن قطعتي أرض بطريق كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيانها، إن الاتفاق يختص بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتي الأرض - والتي تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع - المؤجرتين من شركتي النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.

وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين، بحسب البيان.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته حريضة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضي بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين.