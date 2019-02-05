شرطة البريد: ضبط موظفة لاختلاسها 100 ألف جنيه من أموال العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، في كشف قيام وكيل أحد مكاتب البريد باختلاس نحو 100 ألف جنيه من أموال بعض العملاء .
كانت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قد أكدت قيام "رضا . س . ع" – 43 سنة – وكيل أحد مكاتب البريد التابع لمنطقة بريد شرق القاهرة – ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، باختلاس مبلغ مالي قدره (97480 سبعة وتسعون ألفا وأربعمائمة وثمانون جنيهاً) من بعض أموال العملاء الخاصة بحسابات التبرعات لإحدى المؤسسات الطبية الخيرية، عن طريق قيامها بإجراء عمليات استرجاع للمبالغ التي يتم التبرع بها واستقطاع جزء منها والاستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق .
واعترفت بارتكابها الواقعة، وقامت بسداد مبلغ مالي قدره 65,820 جنيها، وأبدت استعدادها لسداد باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
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