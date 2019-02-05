ميركل: الوقت مازال متاحاً لإيجاد حل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اليابان، اليوم الثلاثاء، إنه ما زال هناك وقت لإيجاد حل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي اتفاقاً تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهي تحاول الآن إقناع الاتحاد الأوروبي بقبول تعديلات على الاتفاق قبل موعد الخروج المقرر يوم 29 مارس.
وقالت ميركل في منتدى اقتصادي في طوكيو "من وجهة النظر السياسية ما زال هناك وقت".
وأضافت "يتعين استغلال ذلك، استغلال ذلك من جميع الأطراف. لكن من أجل حدوث هذا سيكون من المهم للغاية معرفة ما الذي يتصوره بالتحديد الجانب البريطاني بشأن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي".
وقالت ميركل إن المشكلة "الخاصة" هي الحدود الأيرلندية والاتفاق على ترتيب بشأنها. وأقرت أن الجدول الزمني الضيق يمثل صعوبة على الشركات التي تتطلع إلى حالة من التيقن.
وأضافت "من الممكن بمقاييس البشر إيجاد حل لهذه المشكلة الدقيقة. لكن هذا يعتمد على نوع اتفاق التجارة الذي سنصيغه مع بعضنا بعضا".
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