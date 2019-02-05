روسيا تؤيد إجراء مفاوضات بين مادورو والمعارضة في فنزويلا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الثلاثاء، إن الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.

وانضمت دول أوروبية رئيسية أمس الإثنين للولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا حليفة موسكو مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله "ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مراراً".

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