الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من نشاط إيران في مجال الصواريخ الباليسيتة

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليسيتة ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعياً طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان مشترك نادر بشأن إيران "تواصل إيران جهودا لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".

وأضاف "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".

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