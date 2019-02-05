ألمانيا تدعو إلى "ردود جديدة" على فسخ معاهدة القوى المتوسطة

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، من العودة إلى أزمنة الحرب الباردة في النقاش الدائر حول معاهدة القوى النووية المتوسطة، ودعت إلى "ردود جديدة".

وخلال زيارة جنود بلادها المتمركزين في ليتوانيا في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، قالت فون دير لاين في مدينة روكلا الليتوانية، اليوم الاثنين: "نحن متفقون في حلف الناتو على أننا لا يمكننا أن ننقل الردود البسيطة التي كانت في السبعينيات والثمانينيات إلى عصرنا الحالي".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" نحن بحاجة إلى ردود جديدة وأفعال جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا فسختا مطلع الأسبوع الجاري معاهدة القوى النووية المتوسطة التي كان قد جرى إبرامها قبل أكثر من 30 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، بعد اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاك المعاهدة.

و لا يزال هناك مهلة من ستة أشهر لإنقاذ المعاهدة قبل دخول قرار الفسخ حيز التنفيذ.

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