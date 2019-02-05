الدفاع الروسية تكلف قواتها المسلحة بزيادة مدى الصواريخ الأرضية

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

وكالات:

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير مجمع "كاليبر" البحري ذي الصواريخ المجنحة بعيدة المدى خلال 2019-2020، وإنشاء مجمع صواريخ أرضية بعيدة المدى أسرع من الصوت في نفس الفترة الزمنية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن شويجو قوله خلال جلسة وزارة الدفاع: "قدمت الأركان العامة للقائد الأعلى قائمة بالفعاليات

وقد قام بالموافقة عليها، ومن الضروري خلال عامي 2019-2020 تطوير مجمع "كاليبر" البحري ذي الصواريخ المجنحة بعيدة المدى، والتي أثبتت فعاليتها في سوريا، وفي نفس الفترة الزمنية، يلزمنا إنشاء مجمع صواريخ أرضي بصواريخ بعيدة المدى أسرع من الصوت"، متابعا أنه "منالمهم زيادة مدى الإطلاق لأنظمة الصواريخ الأرضية التي يتم تطويرها اليوم".كما أعلنت الدفاع الروسية، عن نشر أول منظومة صواريخ للدفاع الجوي الحديثة من طراز "اس-350" فيتياز في مقاطعة ليننجراد، قائلة : "تحصل قوات الجوية الفضائية الروسية عام 2019 على أحدث منظومة صواريخ للدفاع الجوي من طراز "اس-350" فيتياز... وتمركز المنظومة من المقرر في المركز التدريبي للقوات الصاروخية للدفاع الجوية التابعة للقوات الجوية الفضائية في ضواحي ليننجراد.