ننشر قائمة الدول المؤيدة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

الجامعة العربية

وكالات:

دعمت 8 دول عربية استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية، حسبما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" في بروكسل.

قال المصدر: "ما لا يقل عن 8 من الدول الأعضاء في الجامعة، وهي لبنان والجزائر والعراق وتونس،

ومصر والسودان والإمارات والبحرين، تقف موقفا إيجابيا من عودة سوريا إلى المنظمة".

وصرح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أمس الاثنين، خلال مشاركته في لقاء وزراء

خارجية دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في بروكسل، بأن استعادة دمشق العضوية الكاملة في المنظمة العربية تتطلب توافق جميع أعضائها، لكن لا تزال هناك تحفظات، ولم يكشف البعض عن مواقفهم بعد.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا على خلفية النزاع الذي يعصف بها منذ عام 2011.