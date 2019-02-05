مقتل 22 مسلحًا وإصابة 18 آخرين إثر اشتباك بين قوات الأمن وطالبان بأفغانستان

عناصر من طالبانوكالات:
قتل 22 مسلحًا على الأقل من عناصر حركة (طالبان) المتطرفة ، وأُصِيب 18 آخرون، أثناء تصدي قوات الأمن الأفغانية لهجوم واسع النطاق شنه مسلحو الحركة في ضواحي مدينة قندوز شمالي البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع - فيبيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن مسلحي (طالبان) شنوا هجومًا واسع النطاق على مواقع تفتيش أفغانية، فيما قامت قوات الأمن بإحباط
ويُعد إقليم قندوز من الأقاليم المضطربة نسبيًا شمالي أفغانستان، حيث تشن حركة (طالبان) هجمات مسلحة ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.
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