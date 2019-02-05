"يونا" يشارك في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة

السعوديه ليندا سليم

يشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في المهرجان الأول للمنظمة، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء في القاهرة، تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة... فلسطين في القلب"، وتستمر فعالياته خمسة أيام.

تتمثل مشاركة الاتحاد في إقامة أول معرض صور لوكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيس الاتحاد قبل عام، إذ يهدف المهرجان إلى تقوية أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وقال مدير عام اتحاد "يونا" عيسى خيره روبله: إن الوكالات الأعضاء شاركت بأكثر من 220 صورة متنوعة، تعطي الزوار تصورًا عامًا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والمعالم الثقافية

والسياحية والعمرانية في الدول المشاركة، إضافة إلى أهم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه البلدان، منذ العصور القديمة، وحتى العصر الحاضر.

وتشارك في المعرض وكالات الأنباء الوطنية لكل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، وجمهورية أذربيجان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التونسية، وجمهورية توجو، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كوت ديفوار، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية النيجر، والجمهورية اليمنية.

ويعد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي تظاهرة شعبية لعرض الثقافات المتنوعة في العالم الإسلامي، إذ تمتد فعاليات المهرجان لخمسة أيام تشمل تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وندوات فكرية، تعقد في أماكن مختلفة في القاهرة وهي: دار الأوبرا المصرية، مركز الهناجر للفنون، المجلس الأعلي للثقافة، المتحف الإسلامي الكبير، شارع المعز، مركز التعليم المرئي، قصر الأمير طاز، قبة الغورى بيت الهراوي، جامعة الدول العربية، الأزهر الشريف.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم شخصيات إسلامية بارزة في العالم الإسلامي، لإعطاء لفتة إيجابية للجهود الكبيرة التي يقوم بها أصحاب هذا التكريم.

وتشمل قائمة الشخصيات التي يتم تكريمها كل من: الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي (2005 – 2018)، وفوفور أدجوافي سيكا كابوري السيدة الأولى في بوركينا فاسو، والشيخ شكر باشازاده المفتي العام للقوقاز، والشاعر المصري فاروق جويدة.



