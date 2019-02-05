كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القدس: وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري ارئييل، اليوم الثلاثاء، اقتحاماً للمسجد الأقصى، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، وبحماية من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الاقتحام جاء بعد يوم واحد من اقتحام آخر لقيادة رئيس شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامناً مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد 7 سيدات مقدسيات عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين بتهمة الجلوس في منطقة باب الرحمة داخل المسجد أثناء اقتحام المستوطنين.