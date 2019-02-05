كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": لن تكون هناك انتخابات رئاسية في المستقبل القريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نيكولاس مادورو، في مقابلة مع قناة RT التلفزيونية، أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في البلاد في المستقبل القريب.
وقال "مادورو"، ردًا على سؤال حول دعوة بعض الدول لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد: "في فنزويلا لا يوجد عوار في الانتخابات."
وأضاف، أن الانتخابات المرتقبة الوحيدة هي الانتخابات البرلمانية، التي ينبغي أن تعقد في عام 2020.
وأوضح "مادورو": "المشكلة هي في المعارضة، وليس في الانتخابات العادية. أجرينا انتخابات 25 مرة خلال 20 سنة. وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أجرينا ست انتخابات. وتم إجراء الانتخابات في 2018 بناء على طلب المعارضة".
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