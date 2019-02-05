كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. اجتماع للجنة الأسرى لـ"تبادل" القوائم النهائية بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الامم المتحدة في بيان لها، ان ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين سيجتمعون اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان ضمن جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى.

والاجتماع يضم وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين وممثلين عن مكتب المبعوث الاممي واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وبحسب الامم المتحدة يشارك المبعوث الاممي مارتن غريفيثس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورير، في جانب من اجتماعات اليوم الاول، وهو ما يبدو انه محاولة للضغط وتذليل العقبات امام تنفيذ الاتفاق.

وقال مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء إن الاجتماع - الذي يستمر يومين - يهدف "لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم."

وأكدت مصادر "للحدث" أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو ألفي معتقل وأسير بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم.

[1]إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي وذلك تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين..

وكان الطرفان تبادلا قوائم ضمت أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل.

وسيتم خلال الاجتماعات التي من المقرر ان تستمر لخمسة ايام بحث الردود التي قدمها كل طرف على ملاحظات الطرف الاخر.

ومع محاولة وفد الحوثيين التنصل من الاف الاسرى والمعتقلين الواردة اسماؤهم في كشوفات الوفد الحكومي.

وأشار ماجد فضايل وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية وعضو الوفد، الى أن هذه المرحلة ستتضمن تقديم الادلة على ادعاءات الحوثيين والاثباتات المادية لدحض عدد منها، مرحلة سيعقبها تجهيز كشوفات نهائية بالاسماء المتفق عليها، فيما ستحال الاسماء المختلف عليها الى لجنتين الاولى تختص بالمفقودين والاخرى بالجثامين.

وقال مسؤولٌ بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن إطلاق سراح السجناء لدى الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في اليمن بات "على المحك"، موضحا ان جوهر المشكلة يكمن في الاختلاف بين اعداد الأسرى المقدمة والأعداد المحتجزة بالفعل، اضافة الى الخلافات حول القوائم.