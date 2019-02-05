شارابوفا تمضي وقتا مميزا في مراكش – صور

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حلت لاعبة التنس العالمية “ماريا شارابوفا”، أخيرا، في المغرب، لإمضاء عطلة قصيرة في مدينة مراكش.
وشاركت النجمة الروسية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا في مراكش، التي تبدو أنها سحرتها.
ولقيت “شارابوفا” ترحيبا من المغاربة، الذين علقوا على صورها.
وانضمت “شارابوفا” إلى قائمة النجوم، الذين زاروا مراكش في الفترة الأخيرة، وسحرهم جمالها، منهم المطربة العالمية “مادونا”.
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