المجلس الوازري يؤجل مساءلة يتيم عن التزاماته في تحسين وضعية عاملات الفراولة في حقول إسبانيا

أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مساءلة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، غدا الأربعاء، عن التزامات حكومته تجاه العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، بعد ما عرفه الموسم الماضي من اختلالات.

وأوضحت مصادر برلمانية، أن التأجيل جاء بسبب التزام الوزير بنشاط ملكي، فيما ينتظر أن يشارك وزراء حكومة سعد الدين العثماني، غدا الأربعاء، في مجلس وزاري، في مدينة مراكش.

اللقاء الذي أجله البرلمان، يرتقب أن يساءل فيه يتيم عن “الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين وضعية عاملات الفراوالة بالحقوق الإسبانية” بالإضافة إلى “الوقوف على مضامين البرنامج الجديد المعتمد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في هذا الموضوع” بطلب من الفريق الاستقلالي، كما سيناقش البرلمانيون موضوع “برامج تشغيل الشباب و مستجدات الاستراتيجية الجديدة للتشغيل” تقدم بهما الفريق الاشتراكي و فريق العدالة والتنمية.

يشار إلى أنه مع قرب موسم جني الفراولة، وتوجه آلاف المغربيات للعمل الموسمي بالحقول الإسبانية، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن “التحرش الجنسي بالعاملات يمكن أن يقع في بلد من بلدان العالم”.

وأوضح الوزير في كلمة له، صباح أمي الاثنين، قبل التوقيع على اتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة يالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، لمواكبة العمال والعاملات الموسميين في إسبانيا، أنه “وإن كان ملف التحرش الجنسي بعاملات الفراولة تم حفظه من طرف القضاء الاسباني، فهذا لا يمنع من أن نفتح أعييننا، لضمان اشتغال عاملاتنا في ظروف جيد ونضمن لهن الكرامة”، وسط مطالبة حقوقية، بتعزيز الآليات الحكومية المغربية، لحفظ كرامة المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، وضمان حقوقهن وحمايتهن من التحرش والاعتداءات.