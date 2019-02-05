شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى جراء حريق بمبنى سكني في باريس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب ثامن، بجروح خطيرة، جراء حريق اندلع في شقة سكنية بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم. وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء: “إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب استمرار الحريق الذي اندلع في الطابقين السابع والثامن. ويتكون المبنى من ثمانية طوابق، ويقع في الدائرة الـ 16 بالعاصمة الفرنسية. ولم يتم الكشف على الفور عن سبب اندلاع الحريق.

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