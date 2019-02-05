شاب هندي يقرر مقاضاة والديه لأنهما أنجباه دون أخذ موافقته

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قرر شاب هندي مقاضاة والديه بتهمة "إنجابه من دون موافقته"، وذلك في إطار حركة متصاعدة تدعو إلى مناهضة الولادة في الهند.

ويشرح رفائيل صامويل (27 عاماً) على صفحته في فيسبوك ومن خلال مداخلات على قناته في يوتيوب سبب معاداته للولادة مشبهاً الحدث "بالخطف والعبودية"، وذلك على الرغم من أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع والديه إلا أنه يعتقد أن منح الحياة للأطفال "أناني ومنافق".

ويقول صامويل "أنا أحب والديّ، ولكنهما أنجباني من أجل متعتهما الخاصة، كانت حياتي ممتازة بشكل لا يصدق، لكنني لا أرى لماذا يجب أن أجبر كائناً آخر على تحمل كوميديا المدرسة والحصول على وظيفة، خاصة عندما لا يختارون أن يوجدوا".

وتجد هذه الأيديولوجية التي ظهرت منذ بعض الوقت ويزداد اتساع عدد معتنقيها تبريراتها من خلال مبادئ مختلفة، حيث يعتقد البعض أن إنجاب الأطفال يعرض التوازن البيئي للخطر ويساهم في نضوب الموارد الطبيعية للأرض، بينما يركز آخرون، مثل رافائيل صامويل، على الإرادة الحرة للأبناء الذين لم يختاروا أن يولدوا.