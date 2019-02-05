الان تتابع بدء اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الأردن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بدأت في العاصمة الأردنية “عمان”، اليوم، اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتضم اللجنة ممثلين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة.

وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.