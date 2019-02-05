” الشورى ” يطالب بتشجيع الاستثمارات الوطنية وتطويرها

دعا مجلس الشورى هيئة الاستثمار بضرورة توجيه اهتمام أكبر للاستثمار المحلي، والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء؛ لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي.
ويأتي ذلك استنادًا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، بالإضافة لتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها.
كما طالب ” الشورى ” بتطوير هيكل الهيئة العامة للاستثمار؛ وذلك بما يتناسب مع المهام المنوطة بها؛ للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة.
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