نتنياهو يتعرض لوعكة صحية ويلغي ارتباطات مقررة اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لوعكة صحية الليلة الماضية.

وذكرت التقارير أنه على إثر ذلك تقرر إلغاء لقاء كان من المقرر أن يعقده نتنياهو اليوم مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بالن الذي يزور إسرائيل حاليا.

كما سيتغيب نتنياهو عن مناورة للجيش كان يعتزم حضورها.

ولم يتضح على الفور مزيد من التفاصيل.

د ب ا

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