مجلس الشيوخ يصوت ضد "قرار ترامب" في سوريا

أيد مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون تشريعا رمزيا إلى حد كبير يوم الاثنين يختلف مع الرئيس دونالد ترامب، بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.
وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، قائلا، إن المجلس يرى أن الجماعات الإسلامية المتشددة في البلدين ما زالت تشكل "تهديدا خطيرا" على الولايات المتحدة.
وأقر التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن "الانسحاب السريع" دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.
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