حدث في تركيا.. عثمان ضرب ميلاني فهربت إلى "أغرب مكان"

دبي - بواسطة محمد فارس اضطرت امرأة بريطانية للهرب إلى مكان شديد الغرابة بعد أن تعرضت للإساءة من زوجها التركي، في مدينة موغلا جنوب غربي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الثلاثاء. © Other-http://www.hurriyetdailynews.com .

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن المرأة، وتدعى ميلاني جان، تعرضت للعنف من قبل زوجها، وطردها مع كلبها من البيت، وبعدها ذهبت إلى ملجأ يأوي حيوانات أليفة في المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلاني مكثت في ملجأ الحيوانات، الذي يقع في منطقة دالامان، 4 أيام، واظهرت صور للمرأة وهي تقضي وقتها مع كلبها رفقة الحيوانات في الملجأ.

وقالت ميلاني إنها التقت زوجها، ويدعى عثمان، لأول مرة قبل عامين، ثم تزوجا بعدها، لكنه بدأ لاحقا في استخدام العنف ضدها وضد كلبها، مضيفة أنه رفض عودتها إلى بلدها.

وتمكنت ميلاني من العودة إلى بريطانيا مؤخرا بمساعدة نشطاء أتراك في مجال الدفاع عن الحيوانات، إلا أنها لم تتمكن من اصطحاب كلبها معها، وتركته في تركيا.