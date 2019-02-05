شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف للبرلمان: أئمة المساجد مؤهلين لأداء رسالتهم ومواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن سياسة وزارة الأوقاف فى اختيار خطباء المساجد، ووالتأكد من تنظيم دورات تدريبية لتهيئة الخطباء، ليؤثروا على الناس تأثيرا إيجابيا.

ينعقد الاجتماع برئاسة النائبة أمانى عزيز، وكيل اللجنة، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين آخرين عن الوزارة.

من جانبه، قال الدكتور صبري ياسين سعيد دويدار، ممثل وزارة الأوقاف، إن هناك ضوابط وآليات لاختيار خطباء المساجد، ومراعاة التوزيع العادل على مستوى الجمهورية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم اختيار 2300 إمام.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف، أنه يتم تدريب وتأهيل وتثقيف الأئمة، والهدف النهوض بالدعوة والدعاة، قائلا: "الأئمة مثقفين ومؤهلين لمواجهة الإرهاب والتطرف وللقيام بدورهم ورسالتهم".