شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" توصى المالية بمراجعة عقود اللاعبين لمواجهة التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة المالية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة فى العقود وتلك التى يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام وذلك حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها فى نسبة الضرائب المفروضة ومواجهة التهرب الضريبى.

هذا وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب، مقدم من النائب محمد فؤاد، الذى أوضح أن هناك تلاعب في عقود اللاعبين أصبح علنيا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي، لافتا لتداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيه فقط.

هذا وأجلت اللجنة مناقشة طلب إحاطة بشأن حل وتصفية نادي وادي دجلة المعادي، وذلك لحين حضور ممثلين عن النادى.