شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش سياسة اختيار خطباء المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في اختيار خطباء المساجد. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن إحلال وتجديد المساجد وخاصة محافظة البحيرة. وينعقد الاجتماع برئاسة النائبة أمانى عزيز، وكيل اللجنة، بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين آخرين عن الوزارة.

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