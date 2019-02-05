وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يقود اقتحاما للمسجد الأقصى

صدى البلد - أ ش أ
قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئييل صباح اليوم الثلاثاء اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.
ويأتي اقتحام الوزير الإسرائيلي بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامنا مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى خلال فترة...
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