أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أهمية التطورات في الشأن السوري التي تتعلق بمستقبلنا تدفعنا إلى استخدام جميع الطرق والأساليب. لكن في حال أصبح التدخل أمرًا لا مفر منه فإننا لسنا مجبورين على الحصول على إذن من أحد أو تقديم حساب لأحد".
وشدد على انه "لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الأمنية في الشمال السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لسنا مجبورين على الحصول على إذن من أحد للتدخل بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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