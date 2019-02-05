باقري: اميركا واذنابها ينفقون مئات مليارات الدولارات لمواجهة الثورة الاسلامية

لفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ​اللواء​ ​محمد باقري​ إلى أن "​اميركا​ واذنابها بالمنطقة ينفقون مئات مليارات ال​دولار​ات سنويا لمواجهة الثورة ​الاسلام​ية"، مؤكداً أن "​القوات​ المسلحة بحاجة الى اجراءات اساسيةلتعزيز قدراتها الرادعة"، مشيراً إلى أنه "علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية يوما بعد يوم وان نحظى بالجهوزية الى جانب ذلك".

واشار الى "الميزانية الضئيلة للقوات المسلحة الايرانية"، لافتاً إلى أن "مقارنة بسيطة تشير الى ان اميركا تنفق اكثر من 700 مليار دولار سنويا لقواتها المسلحة وهي رغم ذلك ليس لها تخطيط وبرمجة صحيحة".

وأضاف: "اميركا واذنابها في المنطقة مثل ​السعودية​ و​الامارات​ تنفق مئات مليارات الدولارات سنويا لمواجهة الاسلام و​الثورة الاسلامية​ في حين ان كل ميزانية قواتنا المسلحة لا تتجاوز 7 الى 8 مليارات دولار وبهذه الميزانية الضئيلة نقف امام نفقات الاعداء البالغة مئات مليارات الدولارات".

واكد ان "جميع المعدات الدفاعية للبلاد تقريبا يتم اعدادها في الداخل ومن الممكن ان نقوم بتوفير بعض المعدات من الخارجي لان بعض ابحاثنا لم تصل الى النتيجة اللازمة لغاية الان"، مشيراً إلى أن "زملاءنا في المجال ال​صاروخ​ي تمكنوا اخيرا من اطلاق صاروخ اصاب الهدف على بعد 1300 كم بهامش خطأ اقل من 10 او 5 امتار".