أكد رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى، في العاصمة الأردنية عمّان أن "لدى الحوثيين عددا من الأسرى السعوديين"، موضحا أن "بينهم ضباط برتب رفيعة".
وأوضح عبد القادر في حديث لقناة "روسيا اليوم" أنه "لدينا عدد من الأسرى السعوديين ومن بينهم ضباط برتب عالية. ومصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين سواء في الداخل أو الخارج".
وأشار إلى أن "السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى، كونها هي قائدة التحالف العربي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى: لدينا أسرى سعوديون بينهم ضباط برتب عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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