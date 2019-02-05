غادر ​البابا​ فرنسيس ​ابو ظبي​ في ختام زيارته التاريخية حيث كان في وداعه ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد. وكان البابا قد وصل أبو ظبي يوم الاحد في زيارة تاريخية التقى فيها عدد من المسؤولين الاماراتيين وشيخ الازهر على مدى 3 أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يغادر ابو ظبي في ختام زيارته التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.