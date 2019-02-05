سبوتنيك: 8 دول عربية على الأقل تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

نقلت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مصدر دبلوماسي في ​بروكسل​ أن "​لبنان​ و​الجزائر​ و​العراق​ وتونس ومصر و​السودان​ و​الإمارات العربية المتحدة​ و​البحرين​ تؤيد عودة ​سوريا​ إلى ​جامعة الدول العربية​".

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