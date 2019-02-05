ميقاتي: لتعويض التاخير الذي حصل في عملية تشكيل الحكومة

دعا رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الى "تعويض التاخير الذي حصل في عملية تشكيل الحكومة بالعمل الجاد والانتاج والانجاز، لمواجهة الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرنا لا سيما منها الاصلاحات الاساسية التي تشكل حافزا لدعم المجتمع الدولي للبنان وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر"سيدر واحد".
وفي تصريح له بعد اجتماع "كتلة الوسط المستقل راى ميقاتي انه "بقدر ما يشكل الانتاج المضاعف فرصة لتعويض ما فات ، بقدر ما يجب وقف الخلافات والمناكفات داخل الحكومة كاساس للمعالجة الصحيحة والانتاجية المفيدة، بعيدا عن سياسة الاستئثار والتفرد التي نرى مؤشراتها في بعض المواقف التي سمعناها خلال الايام التي تلت عملية التشكيل"، لافتا الى أن "الاقتصاد بحاجة الى علاج فعلي وليس الى مجرد مسكنات او خطوات خجولة متفرقة، وهذا الامر يتحقق من خلال تغيير السلوك والمنهجية والالتزام الفعلي بمكافحة الفساد ووقف الهدر".
من جهته شكر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ميقاتي وأعضاء الكتلة على ثقتهم .وأكد انه سيكون على قدر الامال والمسؤوليات وسيتعاون مع كل مكونات الحكومة لتحقيق تطلعات اللبنانيين.
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