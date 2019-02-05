بهية الحريري التقت اهالي وعائلات موقوفي احداث عبرا

استقبلت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ اهالي وعائلات موقوفي ​احداث عبرا​ الذين حمّلوها تحياتهم وتهنئتهم للرئيس سعد الحريري ب​تشكيل الحكومة​ ومطلبهم بإعادة تحريك ملف العفو العام ليشمل ابناءهم الموقوفين وادراجه ضمن ​البيان الوزاري​ وتحديد موعد قريب لهم معه .

وشكرت الحريري الوفد على تهنئتهم واعدة اياهم بنقل مطلبهم الى الرئيس الحريري. وتخلل اللقاء عرض من عدد من الأهالي لأوضاع أبنائهم الموقوفين وظروف سجنهم.