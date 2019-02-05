استقبلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون اهالي وعائلات موقوفي احداث عبرا الذين حمّلوها تحياتهم وتهنئتهم للرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة ومطلبهم بإعادة تحريك ملف العفو العام ليشمل ابناءهم الموقوفين وادراجه ضمن البيان الوزاري وتحديد موعد قريب لهم معه .
وشكرت الحريري الوفد على تهنئتهم واعدة اياهم بنقل مطلبهم الى الرئيس الحريري. وتخلل اللقاء عرض من عدد من الأهالي لأوضاع أبنائهم الموقوفين وظروف سجنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري التقت اهالي وعائلات موقوفي احداث عبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.