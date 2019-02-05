اغلاق محلات لسوريين مخالفة للقانون في مدينة صيدا والجوار

باشرت المديرية الاقليمية للأمن العام في ​الجنوب​، وبمؤازرة دورية من شعبة الأمن القومي، بحملة اغلاق لمحلات سوريين مخالفة للقانون في ​مدينة صيدا​ والجوار، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.

وتتركز هذه الحملة، على المحلات غير المستوفية للشروط القانونية، ورخص ​وزارة العمل​ او من يتبين ان اصحابها السوريين مقيمين بشكل غير قانوني او دخلوا البلاد خلسة او ان وثائق اقامتهم منتهية الصلاحية .

وانطلقت الحملة من منطقة شرحبيل شمالي المدينة باغلاق محل "سوبرماركت ​الظريف​" وختمه بالشمع الأحمر بعدما تبين انه مخالف للشروط القانونية.