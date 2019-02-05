خوري سلم بطيش وزارة الاقتصاد:الملفات التي عالجناها ستُستكمل مع الوزير الجديد

أكد الوزير السابق ​رائد خوري​ خلال تسليم الوزير ​منصور بطيش​ ​وزارة الاقتصاد​ انه "نفتخر أن يستلم وزارة الاقتصاد الوزير منصور بطيش الذي ينتمي إلى نفس التيار السياسي ليكمل النهج والمسيرة التي عملنا عليها وأشكر كل الإدارات التي ساهمت وعملت لإنجاح وزارة الاقتصاد وأؤكد أن الملفات التي عالجناها ستُستكمل مع الوزير الجديد".

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