دورة لتعليم اللغة العربية لمجموعة من الطلاب الروس في كلية الآداب

نظّمت "كلية الآداب" دورة لتعليم اللغة العربية لمجموعة من الطلاب الروس في إطار اتفاقية التعاون بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب،
وفي ختام الدّورة، وزّع عميد الكلية أحمد محمد رباح الشهادات على الطلاب والدكاترة المشاركين وهم، منسّقة اللغة العربية في عمادة الآداب الدكتورة مهى جرجور، الدكتورة جيمي عازار، والدكتور رياض عثمان، وذلك بحضور منسّقة الماستر العامة الدكتورة هند أديب.
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