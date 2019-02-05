مجموعة "ليما" تدعو إلى تغيير النظام في فنزويلا

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دعت مجموعة "ليما"، التي تضم دولا من أميركا اللاتينية وكندا، إلى تغيير سلمي للنظام في فنزويلا، من دون أي تدخل عسكري.
وأعلنت 11 دولة، من أصل 14 منضوية في المجموعة، في بيان مشترك عقب اجتماع في أوتاوا أنها "تجدد دعمها لعملية الانتقال السلمي
كما دعت المجموعة الجيش الفنزويلي إلى دعم المعارض، خوان غوايدو، بصفته رئيسا انتقاليا و"عدم إعاقة دخول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الفنزويليين".
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