شاهد بالفيديو.. رصاصة قناص تباغت ضابطا إسرائيليا في رأسه

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه قنص عسكري إسرائيلي على حدود قطاع غزة يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي.



ويظهر العسكري بالفيديو وهو يطلق النار من بندقيته، قبل أن تباغته رصاصة يبدو أنها أصابت رأسه. وقالت سرايا القدس -عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد- إن الفيديو يظهر العسكري "خلال إطلاقه الرصاص بشكل مباشر صوب الفلسطينيين المتظاهرين شرق قطاع غزة، قبل أن يتم قنصه برأسه مباشرة".



وأكدت السرايا أن العملية التي نفذها أفرادها جاءت ردا على اعتداء الجنود الإسرائيليين على أبناء الشعب الفلسطيني. وتتظاهر حشود من الفلسطينيين على الحدود الشرقية للقطاع كل جمعة منذ 30 مارس/آذار 2018، ضمن "مسيرات العودة" التي تنادي باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.



وكان جيش الاحتلال قد أعلن إصابة أحد ضباطه في عملية قنص على الحدود الشمالية للقطاع، قـصفت على إثرها المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد للمقاومة استُـشهد فيها مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأصيب أربعة.



المصدر: الجزيرة



- فيديو :