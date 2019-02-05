كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنفى اتهامات النرويج بالتجسس وتهديد أمنها القومى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفارة الصينية اليوم الاثنين، إن تقييم المخابرات النرويجية بأن الصين تشكل تهديدا لأمن بلاد الشمال من خلال سعيها لسرقة أسرارها بأنها "سخيفة"، بينما تبحث النرويج الوضع المستقبلي لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وذكرت خدمة المخابرات النرويجية فى تقريرها السنوى لتقييم التهدديدات، قالت: "إنه في حين أن أجهزة الأمن الروسية تشكل أكبر تهديد، فإن الصين تقوم أيضا بعمليات استخباراتية ضد المصالح والشركات النرويجية، بما في ذلك محاولة اختراق شبكات الكمبيوتر.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال بيان السفارة الصينية فى أوسلو: "لا تشكل الصين أي تهديد لأمن النرويج"، مضيفة أنه من السخافة للغاية أن تقوم أجهزة الاستخبارات في بلد ما بإجراء تقييم أمني ومهاجمة الصين بلغة افتراضية نقية.

وتواجه شركة هواوي رقابة دولية على علاقاتها مع الحكومة الصينية والادعاءات بأن بكين قد تستخدم تكنولوجيا هواوي في التجسس، وهو ما تنفيه الشركة.