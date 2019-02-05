ليفربول يقع بفخ التعادل أمام وست هام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق ليفربول بكمين التعادل أمام وست هام يونايتد بعدما افترقا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف ليفربول اللاعب ساديو ماني، وفي المقابل سجل هدف وست هام يونايتد اللاعب ميشيل أنطونيو.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 62 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد وست هام يونايتد 32 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

وست هام ظهرت خطورته مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق تشيتشاريتو الذي راوغ جويل ماتيب وسدد بقوة بجانب القائم الأيسر لحارس ليفربول أليسون.

وعاد وست هام للخطورة مرة أخرى، في الدقيقة العاشرة، عن طريق عرضية من انطونيو أخرجها دفاع وصلت للظهير الأيسر المتقدم كريسويل، الذي سدد بقوة ولكنها بجانب القائم الأيسر أيضًا لليفربول.

واصل أصحاب الأرض إضاعة الفرص، في الدقيقة الـ16 عن طريق تشيتشاريتو الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أليسون يتصدى هذه المرة بنجاح.

أول تهديد لليفربول في المباراة كان عن طريق روبرت فيرمينو في الدقيقة الـ20، بعد تمريرة من نابي كيتا أخرجها الدفاع تصل لفيرمينو الخالي تمامًا من الرقابة ولكنه سددها ضعيفة في يد الحارس فابيانسكي.

واستطاع ليفربول إحراز الهدف الأول في الدقيقة 22، بعد اختراق من ميلنر من الجبهة اليمنى الذي أرسل عرضية أرضية لماني الذي استلم بشكل رائع وسدد بقوة على يمين الحارس فابيانسكي.

و رد وست هام لم يتأخر كثيرًا، حيث تمكن أصحاب الأرض من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق مايكل أنطونيو، بعد تمريرة رائعة من فيليبي أندرسون ويسدد أنطونيو على يمين الحارس أليسون.

وفي الدقيقة 42 عاد وست هام بكرة خطيرة جديدة عن طريق ضربة ثابتة نفذها أندرسون على رأس المتقدم ديكلان رايس، الذي حولها برأسه فوق عارضة أليسون.

وفي الشوط الثاني كان أول تهديد من ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 51 بعد تمريرة من آدم لالانا إلى محمد صلاح الذي سددها بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها في يد الحارس فابيانسكي.

وعاد صلاح للظهور بقوة في الدقيقة 61 من المباراة، بعد مرور رائع من فيليبي اندرسون وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكنها جاءت ضعيفة على يمين الحارس فابيانسكي الذي أمسك الكرة بسهولة.

أول كرة خطيرة لوست هام كانت في الدقيقة 73، بعد عرضية من سنودجراس إلى أندرسون، ولكن الكرة تصل إلى نوبل، الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، فوق عارضة الحارس البرازيلي أليسون.

وحتى نهاية المباراة سيطر ليفربول على المباراة، ولكن وست هام دافع بقوة وقاتل مدافعوه لعدم استقبال اي أهداف وكان لهم ما أرادوا بالخروج بالتعادل الإيجابي.