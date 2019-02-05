شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة تشغيل الصرف الصحى بأبو حمس بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عمارة عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيه إلى وزير الإسكان، بشأن ربط الوحدة المحلية بقرية بلقطر، وقرية كوم القناطر بالمحطة الرئيسية للصرف الصحى بأبو حمص، موضحا أن مشروعات الصرف بتلك القرى تم الانتهاء منها وتنفيذها منذ فترة ولا يتم استخدامها حتى الآن، نظرا لعدم توصيلها بالخط الرئيسى.
وأضاف عمارة فى تصريح لـ"الخليج 365 "، أن الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بالقرى المذكورة وعدم تشغيلها حتى الآن يعرضها للتلف ويسبب مشاكل ومعاناة كبيرة للأهالى بسبب عدم تشغيلها، إضافة إلى تعطيل الحركة المرورية بالشوارع نظرا لعدم رصفها حتى الآن للتأكد من صلاحية الوصلات.
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