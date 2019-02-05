شكرا لقرائتكم خبر عن خلال كلمتها أمام سفارة كندا.. النائبة ماريان عازر تؤكد دور المرأة عبر التاريخ وتشيد بتمكينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، علي دور المرأة المصرية الإيجابي عبر التاريخ ومنذ عهد الفراعنة حيث دور الملكات المصريات الفاعل ومنهم الملكة حتشبسوت، مع إلقاء الضوء علي النقاط المضيئة في العهد الحديث لاسيما بعد الثورة والذي ظهر جلياً في حقوقها المنصوص عليها بالدستور، وانعكس علي تمثيل المرأة داخل البرلمان .

واستعرضت عازر، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للفاعلية التي تنظمها السفارة الكندية بالقاهرة في إطار مبادراتها لدعم وتأهيل المرأة للمواقع القيادية في بلدانهن، استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الدولة المصرية، وما يتضمنها من دعم وتعزيز تمكين المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية.

وأشارت عازر، إلى دور المجلس القومي للمرأة البيئة المصرية، والحملات التي يتم تدشينها من أجل تمكين المرأة ومنها حملة التاء المربوطة والنجاح الذي حققته.

وشددت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب المصرى، على أن المرأة المصرية قوة حقيقة لمصر وكنز لها.

ووجهت عازر، بعض النصائح للمرأة علي مستوي الوطن العربي لمن ترغب خوض العمل السياسي؛ ومنها الثقة بالنفس وتحديد الأهداف

جدير بالذكر، أن الفاعليات والتى تستمر فى الفترة من 3 حتى 7 فبراير يشارك فيها الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والنائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية العربية فى مختلف دول العالم العربى.