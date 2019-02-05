غوايدو: لن أشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ "أنني لا ننوي المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية في الأوروغواي، لن نصبح مشاركين في حوار كاذب كما حدث في 2017".

وخلال مؤتمر صحفي في كاراكاس، لفت إلى أن "احتمال اندلاع حرب أهلية في ​فنزويلا​ غائب إنها مهزلة يحاول بيعها ​نيكولاس مادورو​، 90% من مواطني البلاد يريدون التغيير. من سيضحي بأي شيء من أجل شخص ليس لديه دعم سياسي ولا اجتماعي ولا دولي؟".

وسيعقد الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا يوم 7 شباط في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو.