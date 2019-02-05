الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يعلن قصف "تجمع للمعارضة التشادية" في جنوب ليبيا

أعلن "​الجيش الوطني​ الليبي" الذي يقوده المشير ​خليفة حفتر​ أنه وجه ضربات جوية الاحد استهدفت مواقع للمعارضة التشادية في جنوب ​ليبيا​، في اطار عملية اطلقت منتصف الشهر الماضي ضد "مجموعات ارهابية ومجرمين".

وافاد متحدث باسم هذا الجيش أن الطائرات ضربت الاحد "تجمعا للمعارضة التشادية وحلفائها" في جنوب ليبيا.

وتابع المتحدث نفسه، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "المرتزقة التشاديين تكبدوا خسائر فادحة في الرجال والعتاد" في منطقة مرزق جنوب ليبيا.