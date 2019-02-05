محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية بعنوان "حقوق الطفل قبل ولادته".

وأكدت وزارة الأوقاف، حسبما ذكر بيان الإثنين، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير وبضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بتوجيهات الوزارة.

من جانب آخر، تنظم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة تحت عنوان: "حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها" عقب صلاة المغرب يوم السبت المقبل.

ويحاضر في الندوة كل من: الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، والدكتور محمد السيد إبراهيم نصار بإدارة الإرشاد الديني بالديوان العام، والشيخ محمد حسين قاسم مدير الدعوة بإدارة أوقاف الجيزة.

كما قررت الأوقاف تسيير خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة القادمة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. ​

كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": "حقوق الطفل قبل ولادته" موضوع خطبة الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.