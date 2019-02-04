حزب "أمة واحدة" يدفع بمرشحة مسلمة من أصول لبنانية تدعو إلى حظر البرقع في أستراليا

إيما إروس المرشحة المسلمة وسيدة الأعمال التي سوف يدفع بها مارك لاثام لمقعد هورنسبي

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أصبح من المقرر أن تترشح امرأة مسلمة في انتخابات نيو ساوث ويلز المقبلة كمرشحة عن حزب "أمة واحدة".

المثير للدهشة هو أن تلك المرشحة المسلمة تؤيد بقوة دعوة الحزب إلى حظر البرقع لافتة أن هناك حاجة إلى كشف الناس وجوههم.

سيدة الأعمال البالغة من العمر 39 عاما وابنة عائلة مهاجرة لبنانية نشأت في غرب سيدني وتدير مشروعات تتعلق بالبناء والمضخات.

وفي مقابلة حصرية، قالت إروس إن العديد من من النساء يمنحن "أعذارا واهية" لتبرير ارتداء الزي الإسلامي التقليدي.

وأضافت: "أنا مؤمنة بضرورة كشف الوجه"، في تأييد لسياسة مارك لاثام الجديدة الداعية إلى حظر البرقع في المباني الحكومية والبنوك والمطارات.

ومضت تقول: في مبنى حكومي أو أي شيء من هذا القبيل ينبغي أن يقوم الشخص بالكشف عن هويته وخلع البرقع".

إروس المسلمة سوف تترشح عن حزب أمة واحدة وتؤيد بقوة مطالبات حظر البرقع

إروس، والدة لطفلين، تم ترشيحها لخوض انتخابات مقعد هورنسبي في محاولة من حزب "أمة واحدة" لجذب ناخبين محافظين بعيدا عن حكومة غلاديس برجكليان الليبرالية.

يذكر أن إروس نفسها صاحبة ميول سياسية ليبرالية لكنها تشعر أن الحزب الليبرالي أصبح لا يختلف عن حزب العمال.

وتشتهر إروس بمعارضتها للبرقع والنقاب وتلقت تهديدات بالقتل في سبيل موقفها حتى أن أحدهم وجه لها تحذيرات بالشنق.

وانتقدت إروس تبريرات بعض النساء لارتداء النقاب والبرقع بأنه يمنع اهتمام الرجال غير المرغوبين بهن ويجعلهن يشعرن بقدر أكبر من الإيمان واصفة إياها بالواهية.

إروس، والدة لطفلين تم ترشيحها لخوض انتخابات مقعد هورنسبي في محاولة من حزب "أمة واحدة" لجذب ناخبين محافظين بعيدا عن حكومة غلاديس برجكليان الليبرالية.

تشتهر إروس بمعارضتها للبرقع والنقاب وتلقت تهديدات بالقتل في سبيل موقفها حتى أن أحدهم وجه لها تحذيرات بالشنق.

وتابعت: "البعض يقول إن هذا الزي يقربني من الله، لكني آسفة حيث أن الله في كل مكان ولا حاجة لتغطية الوجه للتقرب منه".