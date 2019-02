كيندال جينر تتموضع عارية لمجلة Rogue Vogue الايطالية

1 من أصل 5

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - في السنوات الأخيرة، حققت كيندال جينر نجاحا باهرا في مجال عرض الازياء، لاشهر المصممين العالميين.

ومن خلال العروض التي قدمتها كيندال جينر (23 عاما) اظهرت انها واحدة من أكثر العارضات قدرة في مجال التنافس الشديد وها هي تتموضع عارية عن سابق تصور وتصميم في لقطات جديدة ومثيرة.

وفي ظهور جديد لها لمجلة Vogue Italia، بدت كيندال ذات الجمال الأسمر عارية تماماً - باستثناء قفازات مطاطية صفراء، وجوارب لحمية شفافة، وكعبين أبيضين عاليين - في وضعية سكسية امام الكاميرا.

فبالتوازي مع ألوانها الغامضة التي تم تصميمها في نسخة محدثة من الكماليات، بدت كيندال بماكياج جريء واقراط مزوّاة (من زاوية) من ماركة Keeping Up With The Kardashians.

وكجزء من حملة مجلة Rogue Vogue للموضة، أظهرت كيندال أيضًا جسدها الفاتن المفعم بالحيوية والذي لا تشوبه شائبة ملقية قنبلة اعلامية واعلانية تطايرت شظاياها في كل مكان.

وتبخترت نجمة الواقع بخصائصها اللطيفة في ملابس داخلية وهي تستعد للإجابة على الهاتف في غرفة مضاءة بشكل خافت.

وعلى غلاف Vogue Italia ، بدت Kendall في كل بوصة (اينش) من جسدها عارضة الأزياء الرائعة.